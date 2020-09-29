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Уничтоженную боевиками насосную станцию на Евфрате восстановили после войны

Алексей Алексеев
03:28 29.09.2020
Во время войны мирным жителям приходилось спускаться к реке и пить неочищенную воду, что вызывало вспышки заболеваний.
Уничтоженную боевиками насосную станцию на Евфрате восстановили после войны
© Фото: ТРК «Звезда»

Уничтоженную боевиками насосную станцию на реке Евфрат, которая обеспечивала питьевой водой жителей Дейр-эз-Зора, восстановили после войны. Она уже возобновила свою работу.

Во время войны мирным жителям города Дейр-эз-Зор приходилось спускаться к реке и пить неочищенную воду, что вызывало вспышки заболеваний. Теперь эта проблема решена.

Как рассказал директор станции Халид Раккад, вода из реки сначала поступает в главную цистерну, после чего проходит через пять фильтров, где происходит химическая обработка.  Затем воду можно использовать.

Также за последние 1,5 года отстроили главную мечеть города. Она серьезно пострадала от боевиков во время их отступления. Террористы повредили минарет снарядом и почти полностью разрушили купол. Кроме того было разграблено все внутреннее убранство.

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