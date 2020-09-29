Ученые заявили, что татуировки нарушают терморегуляцию организма

Татуировки на теле негативно влияют на здоровье человека, вызывая нарушение терморегуляции организма. Соответствующее заявление сделали исследователи из Южного методистского университета.

Ученые провели эксперимент, в котором добровольцы с татуировками достаточно крупного размера (не менее пяти квадратных сантиметров) оказались подвержены изменению температуры из-за специального костюма, стимулирующего потоотделение.

В результате было обнаружено, что чистые участки кожи нормально реагировали на смену температуры, тогда как участки с татуировками значительно меньше подверглись усиленной стимуляции выделения пота. Помимо этого, пот на покрытой тату коже оказался более соленым.

Специалисты предположили, что татуировка нарушает механизмы секреции кожи, не повреждая механизм запуска нормальных нейронных сигналов о терморегуляции. Таким образом, снижение потоотделения «может считаться потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом татуировки». Об этом пишет Journal of Applied Physiology.

Ученые указали, что данные результаты актуальны для людей с крупными татуировками, тогда как обладателям небольших тату беспокоиться не стоит.