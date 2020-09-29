Лавров: Визит Путина в Южную Корею обсудят после нормализации ситуации с COVID-19

Россия и Южная Корея обсудят визит главы РФ Владимира Путина в республику после нормализации ситуации с COVID-19. Об этом в интервью агентству «Ренхап» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства РФ также отметил, что между двумя государствами налажен диалог, который ведется в том числе на высшем уровне.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным пригласил Россию к сотрудничеству в рамках работы Международного института вакцин в Сеуле.