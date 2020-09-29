Памятник первому русскому губернатору Аляски Баранову убрали из центра Ситки в музей
Специалисты примут меры для обеспечения полной сохранности скульптуры.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Соединенных Штатах на территории города Ситка штата Аляска начали работы по транспортировке статуи Александра Баранова, являвшегося правителем русских поселений в Северной Америке с конца 18 по начало 19 века.
Памятник, располагающийся в центральном парке, был снят с постамента, вскоре он будет перемещен в городской исторический музей. Статуя должна оказаться в учреждении до конца следующего месяца.
Все меры предосторожности для обеспечения сохранности скульптуры были обсуждены специальной комиссией.
К перемещению памятника привлекли подъемный кран и вилочный погрузчик с крупной тележкой.