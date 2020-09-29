Морские круизы возобновились в Краснодарском крае

Круизные перевозки пассажиров по морским путям официально возобновлены на территории Краснодарского края. Соответствующая информация была опубликована на сайте регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

В новороссийский порт уже прибыл один из круизных кораблей «Мустай Карим» с более, чем двумя сотнями человек на борту. В следующем месяце теплоход, согласно запланированному расписанию, совершит еще два круиза.

В текущем году возобновить туристическое транспортное сообщение с краем выразили желание шесть зарубежных компаний, однако их рейсы были перенесены на 2021 год или полностью отменены в связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением COVID-19.

В следующем году в порт Новороссийска должно будет зайти судно «Кристалл Симфони». В настоящее время производится разрешение технических моментов в контексте его прибытия.