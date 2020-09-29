В строительство жилья в России на ближайшие 10 лет будет вложено 50 триллионов рублей

К 2030 году в Российской Федерации планируется построить более одного миллиарда квадратных метров жилья. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в строительство жилой недвижимости в ближайшие 10 лет будет вложено порядка 50 триллионов рублей.

«В обороте в стройке должно крутиться 5-6 триллионов в год, таким образом в ближайшие 10 лет необходимо около 50 триллионов рублей. Но вопрос даже не в том, где взять 50 триллионов за эти годы, а как развивать рынок ипотеки», - отметил Марат Хуснуллин в эфире канала «Россия 24».

По словам вице-премьера, для этого необходимо выйти на ежегодный объем выдачи ипотечных кредитов объемом около 2-3 миллионов. А ключевая задача для правительства - это повышение доступности жилья для граждан.

Согласно «сверхамбициозной задаче» властей РФ, как назвал ее Хуснуллин, к 2024 году нужно Минстрою нужно выйти на уровень 90 миллионов «квадратов» жилья в год. Далее, в зависимости от экономической ситуации в стране, к 2029 году объемы строительства должны возрасти до 120 миллионов квадратных метров в год.