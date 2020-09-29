Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Как огненный смерч какой-то»: жители Воронежской области приходят в себя после сильнейшего пожара

Валентина Пескова
22:27 29.09.2020
С очагами крупнейшего природного возгорания боролись сотни человек, включая аэромобильные группы из соседних регионов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: 36.mchs.gov.ru

Спасатели в Воронежской области ликвидировали последние очаги крупнейших  природных пожаров, которые для данного региона были сильнейшими за десятилетие. Сотни человек несколько суток боролись с огнем при участии аэромобильных групп из соседних регионов и волонтеров.

Вслед за полыхающим лесом, торфяниками и полями с сухостоем, пламя атаковало и населенные пункты. В одной из деревень удалось отстоять старинную ветряную мельницу. Но десятки  жилых домов, дач и хозпостроек все же поглотило огнем. Теперь люди живут на сплошном пепелище, разбирают завалы и вспоминают, как вместе спасались от огня.

«Оттуда летели шишки, шел верховой огонь. Да как огненный смерч какой-то. Потом кто мог, свои насосы повключали и из шлангов поливали», - рассказывает очевидец Владимир Ильченко.

Природные пожары сейчас пылают и на Колыме, режим ЧС действует в Магадане. Согласно сообщениям МЧС РФ, пламя уже подбиралось близко к нескольким населенным пунктам и аэропорту.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:04 В стране и мире
В строительство жилья в России на ближайшие 10 лет будет вложено 50 триллионов рублей
21:01 В стране и мире
Видео
300 лет тому назад: на древнем паруснике на дне Балтики обнаружена уникальная одежда моряков
20:38 В стране и мире
Наследный принц Наваф назначен новым эмиром Кувейта
19:42 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
18:35 В стране и мире
Путин назвал COVID-19 «тихим и опасным противником»
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.