«Как огненный смерч какой-то»: жители Воронежской области приходят в себя после сильнейшего пожара

Спасатели в Воронежской области ликвидировали последние очаги крупнейших природных пожаров, которые для данного региона были сильнейшими за десятилетие. Сотни человек несколько суток боролись с огнем при участии аэромобильных групп из соседних регионов и волонтеров.

Вслед за полыхающим лесом, торфяниками и полями с сухостоем, пламя атаковало и населенные пункты. В одной из деревень удалось отстоять старинную ветряную мельницу. Но десятки жилых домов, дач и хозпостроек все же поглотило огнем. Теперь люди живут на сплошном пепелище, разбирают завалы и вспоминают, как вместе спасались от огня.

«Оттуда летели шишки, шел верховой огонь. Да как огненный смерч какой-то. Потом кто мог, свои насосы повключали и из шлангов поливали», - рассказывает очевидец Владимир Ильченко.

Природные пожары сейчас пылают и на Колыме, режим ЧС действует в Магадане. Согласно сообщениям МЧС РФ, пламя уже подбиралось близко к нескольким населенным пунктам и аэропорту.