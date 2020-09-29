Мэр Москвы дал рекомендации по домашнему режиму для граждан старше 65 лет

В Москве до 28 октября будут действовать рекомендации по соблюдению домашнего режима гражданами старше 65 лет, а также страдающими хроническими заболеваниями. Согласно указу Сергея Собянина, необходимость не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома в связи с наступлением осеннего сезона и возрастающего числа новых инфицированных COVID-19 возросла.

Работающим людям данной возрастной категории и имеющим хронические заболевания рекомендовано перейти на «удаленку» или взять отпуск. Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.

Для оставшихся дома жителей Москвы 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.

Согласно данным оперативного штаба, в Москве с начала пандемии зафиксировано 290 тысяч 293 случая заражения COVID-19.