Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Мэр Москвы дал рекомендации по домашнему режиму для граждан старше 65 лет

Валентина Пескова
22:05 29.09.2020
Как следует из указа Сергея Собянина, рекомендации по домашнему режиму для граждан старше 65 лет будут действовать в Москве до 28 октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

В Москве до 28 октября будут действовать рекомендации по соблюдению домашнего режима гражданами старше 65 лет, а также страдающими хроническими заболеваниями. Согласно указу Сергея Собянина, необходимость не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома в связи с наступлением осеннего сезона и возрастающего числа новых инфицированных  COVID-19 возросла.

Работающим людям данной возрастной категории и имеющим хронические заболевания рекомендовано перейти на «удаленку» или взять отпуск. Как пояснил градоначальник, штрафовать или наказывать за выход из дома власти не намерены. Социальные карты пожилых москвичей для поездок на общественном транспорте блокироваться не будут, как и не станут ограничивать занятия физкультурой на свежем воздухе.

Для оставшихся дома жителей Москвы 65+ возобновятся сервисы по автоматическому оформлению больничных листов, телемедицине, доставке льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также будет оказана психологическая поддержка.

Согласно данным оперативного штаба, в Москве с начала пандемии зафиксировано 290 тысяч 293 случая заражения COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:04 В стране и мире
В строительство жилья в России на ближайшие 10 лет будет вложено 50 триллионов рублей
21:01 В стране и мире
Видео
300 лет тому назад: на древнем паруснике на дне Балтики обнаружена уникальная одежда моряков
20:38 В стране и мире
Наследный принц Наваф назначен новым эмиром Кувейта
19:42 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
18:35 В стране и мире
Путин назвал COVID-19 «тихим и опасным противником»
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.