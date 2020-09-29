«Может создать аварийность»: эксперт высказался о возможной отмене «площадки» в экзамене на права

Площадки, где сдают на автомобильные права, скоро могут стать атавизмом. В МВД сейчас доводят до ума предложение забыть о змейках и эстакадах, когда потеют ладошки от того, что можешь ненароком сбить оранжевый конус или красный флажок, а выводить кандидата на получение прав сразу в город.

Новость о том, что уже в апреле при сдаче на права отменят автодромы и сложные для новичков упражнения, озадачила не только тех, кому еще только предстоит сдавать на права, но и многих работников автошкол.

«Планируется, что водитель уже без площадки сразу поедет в город и экзаменатор даст ряд элементов из площадки. Однако в условиях реального движения, это не нужно, так как создает аварийность. Участники реального движения к этому не готовы, и они не ждут, что учебная машина вдруг начнет делать какие-то элементы», - говорит главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

Интересно и то, как сотрудники Госавтоинспекции при выполнении упражнений будут замерять нужные углы и расстояния без разметок и конусов. Впрочем, есть важная деталь - автодромов не будет именно на экзаменах, для тренировок они останутся.

То есть нововведение предполагает, что автошколы от учебных площадок не откажутся. Первые часы кандидаты в водители будут проводить именно на них. Понятно зачем - чтобы не создавать опасные ситуации на дорогах, привыкнуть к рулю и габаритам, а так же научиться всем известным упражнениям. Например, «эстакаде».

Пока экзамен на категорию В состоит из трех частей: «теория», «площадка», «город». Но, возможно, уже в следующем году станет на один пункт меньше. Также нельзя будет заучить маршрут - его будет выбирать инспектор в день приема экзамена в случайном порядке. Уменьшится и время сдачи экзамена и, соответственно, нагрузка на сотрудников полиции.

А вот для тех, кто хочет получить права на мопед, мотоцикл или квадроцикл практический экзамен по-прежнему будет проводиться именно на площадке.

Есть и еще одно, можно сказать, революционное нововведение: те, кто сдал экзамены на право управления легковым автомобилем, смогут получить права в 17 лет, но управлять им обязаны будут только в присутствии опытного водителя. Авторы проекта уверяют, что новшеств будет еще больше и документ пока не утвержден в окончательном виде. Но все предложения будут обсуждать и учитывать в новой редакции правил.