Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии
По словам источника в столичном Депздраве, госпитализация никак не связана с ранее перенесенным Смирновым коронавирусом.
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Протоиерей Дмитрий Смирнов, переболевший коронавирусом, госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной стало обострение хронического заболевания.
Смирнова отправили в одну из крупных столичных клиник, рассказал порталу «Милосердие.ру» источник в Депздраве столицы. Собеседник журналистов уточнил, что госпитализация не связана с коронавирусом и его последствиями.
Священнослужителя уже перевели из реанимации в обычную палату, но прогнозы, по словам источника, осторожные.