Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован в тяжелом состоянии

Протоиерей Дмитрий Смирнов, переболевший коронавирусом, госпитализирован в тяжелом состоянии. Причиной стало обострение хронического заболевания.

Смирнова отправили в одну из крупных столичных клиник, рассказал порталу «Милосердие.ру» источник в Депздраве столицы. Собеседник журналистов уточнил, что госпитализация не связана с коронавирусом и его последствиями.

Священнослужителя уже перевели из реанимации в обычную палату, но прогнозы, по словам источника, осторожные.