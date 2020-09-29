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300 лет тому назад: на древнем паруснике на дне Балтики обнаружена уникальная одежда моряков

Павел Кутаренко
20:58 29.09.2020
Парусник «Архангел Рафаил» лежит на дне Балтийского моря уже на протяжении трех веков, и готов рассказать о себе современным исследователям много интересных историй.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЦПИ РГО

Исследовательское судно ЦПИ РГО «Акванавт» погружается в Финский залив на глубину в 15 метров, чтобы осмотреть парусник, который уже 300 лет лежит на дне. Мачт и палубы не сохранилось - из ила торчат только фрагменты бортов и виднеется содержимое грузового трюма. Это все, что осталось от немецкого торгового судна «Архангел Рафаил».

Специалисты центра подводных исследований РГО сами пока с трудом осознают, что могут прикоснуться к кораблю, к которому никто не приближался 300 лет. Они не только смогли воссоздать облик парусника, а что самое важное - выяснить его историю.

Как удалось выяснить «Архангела Рафаила» погубила жадность: экипаж слишком долго грузил контрабанду и судно затерло льдами в 1724 году по пути из Петербурга в Германию. Весь груз и личные вещи моряков занесло илом и с тех пор они словно законсервировались в балтийской воде.

«Вы только посмотрите на эти брюки. Несмотря на то, что штаны большие, талия-то у человека была не очень большая. Была такая мода: худой моряк в расклешенных штанах? Да, только клеш короткий», - рассказывает руководитель отдела подводной археологии Роман Прохоров,

Самая удивительная находка в небольшом деревянном футляре - серебряное пенсне с темными стеклами. Как полагают специалисты, это могли быть очки для слепого. Еще одно сокровище - 300-летний мужской парик из настоящих волос, который, возможно, носил шкипер парусника. По последней моде, за которой следили моряки. И широкополая шляпа. Из найденных уникальных вещей вполне можно составить полноценный гардероб того времени, сохранность которого - практически идеальная.

Работы по исследованию «Архангела Рафаила» продолжаются седьмой год. Из артефактов, что подняли ранее, уже составлена музейная коллекция, не имеющая аналогов в мире. Но этот сезон оказался самым богатым на находки.​ Водолазы проводят по часу под водой, сменяя друг-друга. Специалисты вручную расчищают затонувшее судно, размывая ил при помощи специального подводного пылесоса. Закончить исследование парусника контрабандистов, ставшего научной сенсацией, планируют до конца осени.

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