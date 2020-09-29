Наследный принц Наваф назначен новым эмиром Кувейта

Наследный принц, шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал новым эмиром Кувейта. Об этом говорится в заявлении Совета министров страны, обнародованном по итогам экстренного заседания кабмина.

Днем 29 сентября стало известно о смерти 91-летнего эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. По информации Совета министров, он умер в США, куда был направлен на лечение в США в конце июля после того, как на родине ему была сделана операция. В связи со смертью правителя по всему эмирату объявлен траур, который будет длиться 40 дней, национальные флаги приспущены на три дня.

Ранее глава РФ Владимир Путин направил телеграмму новому эмиру Кувейта, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его старшего брата.

Наследный принц Наваф был наделен рядом властных полномочий еще во время госпитализации Сабаха. По конституции Кувейта, наследник престола автоматически становится эмиром после смерти правительства, однако принять всю полноту власти он может только после принесения клятвы перед Национальным собранием.