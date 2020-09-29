Алиев: Турция оказывает Азербайджану только моральную поддержку

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция является союзником для его страны, назвав ее при этом «братской страной». Как заявил президент, роль турецких военных в конфликте Азербайджана с Арменией носит «стабилизирующий характер».

«Турция на уровне главы государства и других руководителей высказалась однозначно в поддержку Азербайджана, в поддержку международного права», - заявил Алиев телеканалу «Россия 1».

Лидер Азербайджана добавил, что Турция оказывает его стране «моральную поддержку».

Как заявили в минобороны Азербайджана, их армия начала военные действия против войск Армении 27 сентября, когда армия соседней страны обстреляла их населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Известно, что в результате вооруженного нападения есть погибшие как среди гражданских, так и военных лиц.