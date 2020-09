Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе Лина Давыдова В разговоре с Николом Пашиняном Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

© Фото: President of Russia via Globallookpress.com, Kremlin Pool, Global Look Press