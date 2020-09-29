В стране и мире Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе Лина Давыдова В разговоре с Николом Пашиняном Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. © Фото: President of Russia via Globallookpress.com, Kremlin Pool, Global Look Press Глава РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. В разговоре российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с боевыми действиями в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В ходе беседы была акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика