Суд увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима

Верховный суд Карелии пересмотрел приговор руководителю регионального отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву, увеличив ему срок заключения в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет. Об этом сообщил адвокат Дмитриева по назначению Артем Черкасов, передает ТАСС.

Историк обвинен по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК). В июле по этой статье Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам. Тогда минимальный срок за данное преступление составлял 12 лет колонии, но судья смягчил наказание, применив статью 64 УК РФ.

Дмитриева оправдали Петрозаводским судом по трем статьям: об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении ребенка и незаконном хранении части огнестрельного оружия. Уголовное дело против историка завели в 2016 году из-за фотографий приемной дочери мужчины, на которых она была изображена в возрасте трех, пяти и шести лет. По утверждениям Дмитриева, он делал снимки, чтобы отслеживать самочувствие ребенка, так как у нее были проблемы с весом и здоровьем. Кроме того он объяснил, что данные фотографии собирался использовать в случае, если опека захочет отобрать дочь и обвинит семью в насилии. В 2018 году Дмитриев был оправдан по делу о снимках, ему назначили ограничение свободы сроком на 2,5 года по делу о хранении деталей ружья, однако Верховный суд позже отменил приговор и направил дело на пересмотр. В деле появились показания девочки, которая рассказала, что в восемь лет мужчина несколько раз трогал ее нижнее белье. Историк объяснил свои действия тем, что в тот период дочь страдала от энуреза, и он проверял ее белье на сухость.