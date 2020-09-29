Путин назвал COVID-19 «тихим и опасным противником»

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что Россия и весь мир столкнулись с «тихим и опасным противником» в лице коронавируса.

«Весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что изоляция, социальная дистанция, необходимость ношения масок и другие ограничения могли надоесть людям, но их соблюдение необходимо для борьбы с пандемией.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, в период пандемии занимающийся ведением статистики заболевания, учитывающей данные властей, прессы и иных открытых ресурсов, сообщил о преодолении символического рубежа в количестве летальных исходов. По данным университета, с начала распространения COVID-19 в мире от новой болезни скончались 1 000 555 человек.