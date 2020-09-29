В стране и мире Турция и Азербайджан отрицают, что нанесли удар по армянскому штурмовику Валентина Пескова Анкара заявила, что все утверждения Еревана «совершенно неверны». © Фото: Минобороны Армении Власти Турции опровергли сообщения о том, что их военный истребитель сбил Су-25, принадлежащий ВС Армении. Как утверждает глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, утверждения Еревана «совершенно неверны». В свою очередь министерство обороны Азербайджана также подтвердило, что F-16 Турции не сбивал штурмовик ВВС Армении. «Информация армянских СМИ ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины», - цитирует РИА Новости главу пресс-службы военного ведомства страны полковника Вагифа Даргяхлы. Ранее о том, что армянский Су-25, находившийся в воздушном пространстве своей страны, сбил турецкий F-16, сообщила официальный представитель армянского Минобороны Шушан Степанян. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика