На МКС нашли модуль, в котором произошла утечка воздуха

Обнаружен модуль, в котором произошла утечка воздуха на МКС. Место утечки находится в служебном модуле «Звезда», где расположена научная аппаратура. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля. В настоящее время осуществляется поиск конкретного места возможной утечки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа станции и работе МКС. Герметичность восстановят в ближайшие дни.

Ранее экипаж Международной космической станции вышел из изоляции в российском сегменте и вернулся к штатной работе.