Белоруссия ввела ответные санкции в отношении стран Балтии
В списки вошли граждане Литвы, Латвии и Эстонии.
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости
В Белоруссии объявили о введении санкций в ответ на подобные меры со стороны стран Балтии. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - отметил Глаз.
Он уточнил, что в списки вошли граждане Литвы, Латвии и Эстонии. В них находятся около 100 фамилий чиновников, которым запретили въезд в Белоруссию, передает агентство БелТА.