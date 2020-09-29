Белоруссия ввела ответные санкции в отношении стран Балтии

В Белоруссии объявили о введении санкций в ответ на подобные меры со стороны стран Балтии. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - отметил Глаз.

Он уточнил, что в списки вошли граждане Литвы, Латвии и Эстонии. В них находятся около 100 фамилий чиновников, которым запретили въезд в Белоруссию, передает агентство БелТА.