Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Правительство Великобритании ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

В список лиц, в отношении которых будут применены ограничительные меры, вошли старший сын президента Белоруссии, 44-летний Виктор Лукашенко, глава МВД страны и пятеро других высокопоставленных представителей белорусских властей. Санкционный список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.

Решение Великобритании поддержала и Канада, введя аналогичные санкционные меры против официальных властей Белоруссии. Под британскими санкциями подразумевается арест счетов Александра Лукашенко и запрет ему на въезд в королевство.