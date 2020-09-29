Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что мир может столкнуться с глобальной рецессией. По его мнению, эти процессы могут отбросить человечество на десятилетия.

Чтобы этого не произошло, Гутерреш призвал облегчить долговое бремя развивающихся стран и стран со средним уровнем дохода. Он считает, что данные государства должны иметь больше времени для платежей.

«Любое комплексное решение должно предусматривать взаимодействие с частными кредиторами и рейтинговыми агентствами», - приводит слова генсека РИА Новости.

В марте глава МВФ сообщила о вхождении мировой экономики в рецессию. По оценкам Кристалины Георгиевой, первые признаки финансового оздоровления можно будет заметить не ранее следующего года.