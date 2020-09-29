В стране и мире Азербайджан опубликовал видео боев на линии соприкосновения с Арменией Валентина Пескова Как заявили в военном ведомстве страны, военные продолжают вести бои вдоль всей линии соприкосновения с Арменией. © Видео: Министерство обороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана Министерство обороны Азербайджана разместило на своем сайте новые видеокадры военной операции, которую проводит национальная армия против войск Армении. «Боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта. Артиллерийские подразделения азербайджанской армии наносят сокрушительные удары по противнику», - сообщили в военном оборонном ведомстве. Двадцать седьмого сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Сообщается, что в результате этих действий есть погибшие среди гражданских и военных лиц. По заявлению Минобороны Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика