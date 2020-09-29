Уничтожение азербайджанского вертолета в Карабахе попало на видео

В Сети оказалось видео, на котором запечатлено уничтожение предположительно азербайджанского вертолета в Нагорном Карабахе.

На кадрах, размещенных каналом PARA TV, видно, как ракета быстро летит к вертолету. Она достигает цели за секунды, после чего следует взрыв.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.