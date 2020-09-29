Путин преподал урок министру просвещения

Небольшая заминка возникла во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров. Министр просвещения Сергей Кравцов, видимо, забыв, что общение с главой государства проходит не в его кабинете, а в формате видеоконференции, начал зачитывать доклад вслух, не включив микрофон.

Кравцов какое-то время отчетливо выговаривал слова, однако не понимал, что никто его не слышит.

«Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич», - несколько раз громко повторил ему Владимир Путин, пока министр не понял, что произошло.

После этого связь восстановилась и общение продолжилось в ставшем уже привычном формате во время эпидемии коронавируса.