Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин преподал урок министру просвещения

Валентина Пескова
17:03 29.09.2020
Президент РФ сделал замечание министру просвещения Сергею Кравцову, когда тот начал читать доклад, забыв о формате видеосовещания.
Путин преподал урок министру просвещения
© Фото: пресс-служба президента РФ

Небольшая заминка возникла во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров. Министр просвещения Сергей Кравцов, видимо, забыв, что общение с главой государства проходит не в его кабинете, а в формате видеоконференции, начал зачитывать доклад вслух, не включив микрофон.

Кравцов какое-то  время отчетливо выговаривал слова, однако не понимал, что никто его не слышит.

«Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич», - несколько раз громко повторил ему Владимир Путин, пока министр не понял, что произошло.

После этого связь восстановилась и общение продолжилось в ставшем уже привычном формате во время эпидемии коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:57 В стране и мире
Турецкий истребитель сбил самолет ВВС Армении
16:02 В стране и мире
Нарышкин заявил о получении СВР данных о подготовке провокации в Белоруссии
15:30 В стране и мире
Видео
Керченская паромная переправа прекратила работу
15:08 В стране и мире
В Кремле пообещали рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19
13:00 Армия
Видео
Российские военные возвращаются в места дислокации после учений «Кавказ-2020» в Абхазии
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.