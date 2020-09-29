Турецкий истребитель сбил самолет ВВС Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

По словам Степаняна, истребитель F-16 ВВС Турции вылетел с аэродрома города Гянджа в Азербайджане. Он нанес удар по штурмовику Су-25 армянских ВВС.

«Пилот, к сожалению, героически погиб», - написал Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.