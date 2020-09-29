Путин и новый премьер Японии обсудили взаимодействие в области медицины

Президент РФ Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга обсудили перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса.

Главы государств условились продолжать контакты по мере нормализации эпидемической ситуации. В ходе телефонных переговоров Владимир Путин еще раз поздравил своего японского коллегу Есихидо Сугу с назначением главой правительства. Стороны подтвердили готовность развивать весь комплекс двусторонних отношений.

Напомним, новый премьер-министр Японии в середине сентября сменил на своем посту Синдзо Абэ, который ранее принял решение оставить его по состоянию здоровья.