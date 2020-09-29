Нарышкин заявил о получении СВР данных о подготовке провокации в Белоруссии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что СВР имеет данные о подготовке резонансной провокации в Белоруссии.

«Вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», - приводит ТАСС слова Нарышкина.

Он отметил, что за счет провокации планируется подстегнуть католическое население страны к активному участию в протестах.

Нарышкин также заявил, что инструкторы ЦРУ и Пентагона участвуют в подготовке активных протестующих, которая проходит на территории Польши, Украины, Грузии и стран Балтии. Он добавил, что для раскачивания ситуации в Белоруссии США используют «самые нечистоплотные методы».

Массовые уличные демонстрации в крупных городах Белоруссии не утихают с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов.

Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.