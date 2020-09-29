Голикова назвала основные причины заражения коронавирусом в России

Основными причинами заболевания COVID-19 в России являются участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабинета министров.

Заместитель председателя правительства сообщила, что об этом говорят данные опросов, проводимых между новыми заболевшими - это подтверждают 80-85% новых инфицированных COVID-19.

Голикова отметила, что если граждане России не хотят введения вновь строгих ограничительных мероприятий, которые действовали в марте, апреле и начале мая этого года, то все должны жестко соблюдать требования, о которые сегодня говорят специалисты. В первую очередь это - масочный режим, социальное дистанцирование и другие меры безопасности.