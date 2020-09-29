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В Кремле пообещали рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19

Валентина Пескова
15:08 29.09.2020
Накануне президент РФ в разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином сообщил, что сделает прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» перед поездкой в Сеул по его приглашению.
В Кремле пообещали рассказать, когда Путин сделает прививку от COVID-19
© Фото: пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о том, что глава государства готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, отметил, что в случае главы государства действуют особые меры предосторожности.

Песков заверил, что как только президент Российской Федерации сделает себе прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», Кремль обязательно обнародует эту информацию.

«Он уже сам заявил - заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение», - прокомментировал Дмитрий Песков.

На просьбу уточнить, значит ли заявление Владимира Путина в беседе с южнокорейским коллегой, что президент РФ теперь поедет в любую зарубежную страну только после вакцинации, представитель Кремля подчеркнул, что президент говорил о том, что сделает вакцину «исключительно применительно к своему потенциальному визиту в Южную Корею, про другие поездки он не говорил».

Накануне глава России в разговоре со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином принял его предложение посетить Сеул, однако сообщил, что перед поездкой обязательно сделает прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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