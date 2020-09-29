Керченская паромная переправа прекратила работу
Теперь перевозки быстрее и удобнее осуществлять по новому Крымскому мосту.
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Керченская паромная переправа прекратила работу. Как сообщили в пресс-службе оператора, накануне паром перевез последнюю партию вагонов.
Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. С открытием автомобильной части Крымского моста основным направлением паромной переправы стала транспортировка железнодорожных вагонов.
После открытия железнодорожной части моста фактическая необходимость в паромах отпала. Керченский морской порт также прекратит работу. Теперь перевозки быстрее и удобнее осуществлять по новому Крымскому мосту.