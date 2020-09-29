В стране и мире Керченская паромная переправа прекратила работу Кирилл Васин Теперь перевозки быстрее и удобнее осуществлять по новому Крымскому мосту. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Керченская паромная переправа прекратила работу. Как сообщили в пресс-службе оператора, накануне паром перевез последнюю партию вагонов. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. С открытием автомобильной части Крымского моста основным направлением паромной переправы стала транспортировка железнодорожных вагонов. После открытия железнодорожной части моста фактическая необходимость в паромах отпала. Керченский морской порт также прекратит работу. Теперь перевозки быстрее и удобнее осуществлять по новому Крымскому мосту. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика