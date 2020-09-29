Медведь попытался проникнуть на пограничный сторожевой корабль «Воровский»
Хищник какое-то время находился в бухте недалеко от судна в Петропавловске-Камчатском и с интересом рассматривал корабль, разрабатывая в уме план его «захвата».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На знаменитый пограничный сторожевой корабль «Воровский» в Петропавловске-Камчатском пытался проникнуть бурый медведь. Косолапого хищника заметили пограничники в бухте недалеко от судна.
Животное некоторое время плавало у пирса вокруг корабля и с интересом рассматривало новый для себя объект, видимо, разрабатывая план «захвата» и проникновения не его территорию.
Однако после того, как на берегу стали собираться люди, медведь хорошо подумал и в итоге решил ретироваться. Хищник разочарованно развернулся и уплыл в сторону Вилючинска.