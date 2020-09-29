В Кремле ответили на заявление Турции о помощи Азербайджану на поле боя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении со стороны третьих стран лишь подогревают конфликт.

«В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий. Любые заявления о какой-то военной поддержке или военной активности однозначно подливают масло в огонь», - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.