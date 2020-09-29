«Им обещают 80 тысяч»: экс-ополченец ДНР рассказал о подготовке бойцов ВСУ к «работе» в Белоруссии

Экс-боец ополчения Донецкой Народной Республики и блогер Максим Фомин рассказал в эксклюзивной беседе с ведущими «Открытого эфира» на телеканале «Звезда» о планах Вооруженных сил Украины на представителей Белоруссии в своих рядах. По словам мужчины, существует информация, что их планируется использовать в неизвестной, но особо опасной и высокооплачиваемой работе за границей.

«Сейчас Генштаб ВСУ собирает ребят, которые могут быть гражданами Белоруссии, которые служат в Вооруженных силах, или украинцев, которые с Полесья, района, примыкающего к Белоруссии, для опасной работы за границей, которая будет хорошо оплачена. Им обещают 80 тысяч гривен. Это - инициатива ВСУ, соответственно, инициатива украинского правительства», - рассказал Фомин.

По его словам, приказы украинских командиров несут в себе информацию о необходимости в подготовке списков подходящих людей и передаче их в Генштаб.

Полностью рассказ Фомина о взаимосвязи ВСУ с беспорядками в Минске смотрите в выпуске «Открытого эфира» от 28 сентября. В нем он также представит расследование о красно-белом знамени над окопами украинских националистических батальонов.