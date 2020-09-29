«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина

Адвокат актера Владимира Конкина Юлия Нитченко заявила, что Софию Конкину могли намеренно отравить или утопить.

«Мы склоняемся к тому, что это было убийство. Не было камер наблюдения, не находился тренер, который бы увидел действия третьих лиц или то, что она в результате отравления утонула. Возможно, ее кто-то намеренно отравил», - сказала Нитченко.

Адвокат отметила, что семья Конкина уверена, что София не могла покончить жизнь самоубийством, также отвергается версия о несчастном случае.

«Она была всем для своего ребенка, и она точно не хотела умирать. О финансовых проблемах тоже речи не идет», - заявила Нитченко.

Сотрудникам Следственного комитета в ходе расследования удалось восстановить практически полностью обстоятельства гибели Софии Конкиной, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным, смерти Конкиной можно было избежать, если бы сотрудники фитнес-клуба вовремя вызвали бригаду скорой помощи.

София погибла в возрасте 32 лет, причиной смерти стало утопление. Она ушла в бассейн, а ночью родственникам позвонили из Боткинской больницы и сообщили, что девушка в реанимации. Спасти ее не удалось.