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Роспотребнадзор назвал условия для введения ограничений по коронавирусу

Анна Назайкина
14:36 29.09.2020
Руженцова заявила, что в зависимости от числа новых случаев могут быть введены ограничения.
Роспотребнадзор назвал условия для введения ограничений по коронавирусу
© Фото: PPI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем, заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт отметила, что в зависимости от числа новых случаев могут быть новые ограничения. По словам инфекциониста, необходимо следить за количеством свободных коек, так как, если их останется менее 30%, придется задуматься над мерами по ограничению контактов граждан.

Руженцова заявила, что сейчас наблюдается, с одной стороны, результат того прироста, который был примерно две недели назад. А с другой стороны, летальность также может быть связана с дополнительными инфекциями.

«Как и в предыдущие годы, в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность», - цитирует специалиста РИА Новости.

Все же принципиально новых симптомов коронавирусной инфекции Руженцова не отметила. Она напомнила, что COVID-19 поражает не только легкие, но и сердце, почки, сосудистую, нервную и эндокринную системы, желудочно-кишечный тракт. Также возможны кожные проявления инфекции.

Напомним, за сутки в России выявили 8 232 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Темпы прироста составляют 0,7 процента. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек. Из них 20,5 тысячи скончались, а более 952 удалось победить болезнь.

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