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Театральный сезон против COVID-19: какие меры принимают в учреждениях для безопасности артистов и зрителей

Светлана Головина
Алексей Кошкин
14:34 29.09.2020
Власти Москвы просят театры пересмотреть репертуарную политику и не давать спектакли, в которых задействованы актеры старше 65 лет.  
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

В Москве из-за роста числа зараженных коронавирусом пожилым людям рекомендовано оставаться дома, однако многие актеры, режиссеры и работники театров пришли на светский вечер без масок и перчаток.

На данный момент до творческой элиты пока трудно достучаться, однако угрожающая ситуация уже за кулисами и в опасности здоровье зрителя, приходящего на спектакли.

«На сегодняшний день у нас ни одного больного человека. Мы предпринимаем очень серьезные меры. Я призывал все наши театры, чтобы все шли по нашему пути. У нас в каждой гримерной стоят обеззараживающие лампы - все продумано и вроде бы все пока выручает!» - рассказал «Звезде» директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Для того чтобы остановить распространение COVID-19, в театральной сфере Италии зрителям запретили кричать «браво». У нас же таких жестких ограничений в театрах пока нет. Помимо этого, после того как в зале гаснет свет, зрители и вовсе снимают маски.

Столичные власти просят театры пересмотреть репертуарную политику и не давать спектакли, в которых задействованы актеры старше 65 лет.  

«Наши проверки, которые мы начали с четверга - театров, домов культуры, концертных залов - показывают, что требования достаточно формальные со стороны администрации. На проходе зрители еще проходят в масках, однако в зрительном зале снимают, а  для нас то самое главное чтобы они во время спектаклей были надеты!» - отметила главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева.

Помимо этого, она подчеркнула, что сейчас театр должен начинаться не с вешалки, а с маски и перчаток.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента Алексея Кошкина.

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