Мужчина напал на полицейских в больнице в ЯНАО

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, напал на сотрудников полиции. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, 18 сентября полицейские прибыли в местную больницу, где обнаружили в коридоре ведущего себя агрессивно мужчину. Он оскорбил правоохранителей, после чего нанес им несколько ударов кулаками и головой.

«Отражая нападение, участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела сотрудника медучреждения. Обоим была оказана своевременная медицинская помощь», - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по региону.

Обвиняемый, который, согласно результатам медосвидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения, заключен под стражу. Проводится расследование.