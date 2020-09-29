«Да, она оснащена не так хорошо»: эксперт рассказал о проблемах на границе Белоруссии и Украины

Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС в Минске Дмитрий Беляков рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» о том, как белорусы, а в частности госслужбы страны, относятся к происходящим в стране митингам и как на них реагируют.

«Если рассматривать сейчас то, что происходит в Белоруссии, то, мне кажется, уже для всех очевидно, что к этому готовились очень долго, что основные игроки расположены вне территории Белоруссии. Относительно границы с Украиной: да, действительно, в техническом плане она оснащена не так хорошо, как граница с Польшей, потому что там болота, топи и леса. Но, хочу вас заверить: соответствующие службы в Белоруссии прекрасно это понимают», - заявил Беляков.

Ранее, также в студии «Открытого эфира», блогер Максим Фомин, вернувшийся из ДНР, рассказал о том, зачем ВСУ ищут и чему обучают оказавшихся в своих рядах белорусских граждан. По его словам, существует информация, что их планируется использовать в неизвестной, но особо опасной и высокооплачиваемой работе за границей.