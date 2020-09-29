ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»

Полный перевод пенсий граждан Российской Федерации на карту системы «Мир» будет осуществлен до конца текущего года. Таким, образом, сроки перевода повторно откладываются.

Соответствующее заявление сделала лидер департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».

Изначально этот процесс предполагалось завершить до 1 июля 2020 года, однако время на его осуществление было продлено до 1 октября. Теперь сроки перевода сдвинули еще на пару месяцев.

«Мы полагаем, что этого времени достаточно», - отметила Бакина.

Она добавила, что в настоящее время большинство российских пенсионеров уже используют карту «Мир». Кроме того, россиянам, как и прежде, будет доступна возможность получать пенсии любым удобным для них способом.