Власти Москвы изменили систему безналичной оплаты проезда в метро

В Москве пересмотрели систему оплаты проезда банковской картой в метро. Теперь суточная стоимость всех поездок будет списываться на следующий день. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В сообщении говорится, что вскоре будет проведен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, смогут получить скидку. Именно для этого будет изменена система списаний.

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», - сообщает департамент транспорта Москвы.

Также было добавлено, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Держателей карт платежных систем МИР и UnionPay изменения пока не коснутся. Стоимость поездки будет списываться в день ее совершения.