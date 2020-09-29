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Власти Москвы изменили систему безналичной оплаты проезда в метро

Анна Назайкина
13:50 29.09.2020
Теперь общая стоимость всех поездок за день будет списываться на следующие сутки.
Власти Москвы изменили систему безналичной оплаты проезда в метро
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

В Москве пересмотрели систему оплаты проезда банковской картой в метро. Теперь суточная стоимость всех поездок будет списываться на следующий день. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В сообщении говорится, что вскоре будет проведен эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Пассажиры, которые для оплаты проезда используют банковскую карту, смогут получить скидку. Именно для этого будет изменена система списаний.

«Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения», - сообщает департамент транспорта Москвы.

Также было добавлено, что списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой за все поездки. Держателей карт платежных систем МИР и UnionPay изменения пока не коснутся. Стоимость поездки будет списываться в день ее совершения.

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