В Турции заявили о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна готова поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе как за столом переговоров, так и на поле боя.

«Армения должна выйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдет, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», - приводит ТАСС слова Чавушоглу.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и урегулировать конфликт дипломатическими методами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Совбез ООН обсудит эскалацию конфликта на заседании 29 сентября. Заседание было инициировано Великобританией, ФРГ, Францией, Эстонией и Бельгией.