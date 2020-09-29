В Китае воспитательницу детсада приговорили к казни за отравление детей

Народный суд города Цзяоцзо китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада за отравление детей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы суда.

Осужденная Ван Юнь конфликтовала с воспитателем средней группы детского сада «Мэнмэн», в котором она работала. Чтобы расправиться с коллегой, утром 27 марта 2019 года женщина подсыпала нитрит натрия в кашу детей из его группы. Впоследствии 25 детей госпитализировали с отравлением, один из них скончался в больнице.

Позже следствие установило, что Ван Юнь уже не первый раз использовала нитрит натрия для сведения личных счетов. В 2017 году у воспитательницы возникали конфликты с мужем на бытовой почве. Женщина приобрела через интернет нитрит натрия и добавила его в стакан воды супруга, чтобы отомстить ему. Это привело к отравлению, однако серьезных последствий для организма не вызвало.

В суде было отмечено, что Вань Юнь осознавала, что нитрит натрия может быть опасен для жизни и здоровья людей, но все равно дважды применила его. В сообщении добавлено, что воспитательница знала о том, что многие дети съедят кашу, которую она отравила, однако это не стало препятствием для осуществления расправы.

Суд назвал мотив преступления и способ его совершения «отвратительными» и подчеркнул, что Вань Юнь должна быть строго наказана в соответствии с законом.