В России выявили 8 232 новых случая заражения COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в 83 российских субъектах зафиксировали 8 232 новых случая заражения коронавирусом. Причем у 27,6% инфицированных отсутствуют симптомы. Выздоровели 6 749 пациентов, 160 умерли. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Первое место по числу выявленных случаев заражения занимает Москва (2 300). Далее следуют Санкт-Петербург (251), Подмосковье (209), Ростовская (190), Нижегородская (168), Воронежская (165), Кемеровская область (153), Ставрополье (146), Свердловская область (143) и Ханты-Мансийский АО (143). Минимальное число новых случаев зафиксировали в Карелии (18), Смоленской области (17), Еврейской АО (15), Псковской области (14) и Чечне (пять).

Напомним, что накануне сообщалось о 8 135 заболевших. Темпы прироста составляют 0,7 процента. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек. Из них 20,5 тысячи скончались, а более 952 тысячам удалось выздороветь.