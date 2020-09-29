В Госдуме сообщили о госпитализации 18 депутатов с COVID-19

В Госдуме 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, 60 уже переболели и имеют антитела. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник.

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом. Сегодня 18 депутатов. Вас информирую. Всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», - цитирует Володина РИА Новости.

Кроме того, Володин вновь обратился к депутатам с просьбой соблюдать меры предосторожности и выполнять все санитарно-эпидемиологические требования.

В России выявили 8 232 новых случая заражения COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 1 167 805 человек.