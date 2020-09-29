Роспотребнадзор призвал отказаться от корпоративов из-за коронавируса

Роспотребнадзор советует работодателям ограничить корпоративы, а также иные массовые мероприятия с целью профилактики COVID-19 на рабочих местах. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Также на сайте был опубликован ряд прочих рекомендаций для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор советует размещать сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организовывать работы в несколько смен.

Кроме того, рекомендуется обеспечить при входе работников в организацию возможность обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

«Рекомендуется… наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания…(маски, респираторы)», - сообщается на сайте.

Добавляется, что необходимо проверять температуры тела работников, а также контролировать вызов работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому.

«Рекомендуется… контроль соблюдения самоизоляции работников на дому до получения результатов теста на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции при возвращении их из других стран», - говорится на сайте.

Также рекомендуется напоминать сотрудникам о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены.

Роспотребнадзор советует работодателям организовывать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание обработке контактных поверхностей. Также сообщается о необходимости проветривать помещения каждые два часа. Рекомендовано применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

«Рекомендуется… при наличии столовой… обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке», - сообщает Роспотребнадзор. В случае использования многоразовой посуды ее обработку советуют проводить с использованием специализированных моечных машин при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут.

Если столовой нет, тогда рекомендуется запретить прием пищи на рабочих местах. Сотрудникам следует принимать пищу только в специально отведенном помещении.

Кроме того, при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора работодатели должны незамедлительно предоставить информацию о всех контактах заболевшего коронавирусом в связи с исполнением им трудовых функций и обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший.