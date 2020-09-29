Российская вакцина «Спутник V» вызвала интерес врачей США

Во вторник, 29 сентября, около сотни врачей и медицинских специалистов Соединенных Штатов проявили интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в ходе онлайн-брифинга с российскими учеными из центра Гамалеи.

Уточняется, что в ходе обсуждения российские специалисты в деталях рассказали коллегам об основных этапах разработки препарата.

«Рассказали о результатах проведенных клинических испытаний, а также о ходе проводимых в настоящий момент пострегистрационных клинических испытаний», - сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Также разработчики рассказали коллегам о модели на основе двух вакцинаций с использованием векторов аденовируса человека разных серотипов - 5-го и 26-го.

Отмечается, что данная модель является уникальной технологией центра Гамалеи, которая отличает вакцину от других препаратов, основанных на платформе вектора аденовируса человека, использующих схему только с одной вакцинацией.