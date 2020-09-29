Путин пожелал Берлускони выздоровления от коронавируса
Также в ходе телефонного разговора президент России поздравил политика с днем рождения.
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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони пожелал политику скорейшего восстановления после заражения коронавирусом и поздравил его с днем рождения.
«Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони», - сообщает пресс-служба Кремля.
Информация о том, что 83-летний Берлускони заразился COVID-19 появилась 2 сентября. Он был госпитализирован в одну из миланских больниц с симптомами пневмонии.
После проведения всех необходимых анализов политик был выписан домой 14 сентября.