В стране и мире На Марсе обнаружили подледные озера Кирилл Васин Находка обнаружена в районе Ultimi Scopuli на южном полюсе планеты. © Фото: NASA, Globallookpress Ученые при помощи специального радара MARSIS подтвердили информацию об обнаружении на Марсе подледных озер с жидкой водой. Исследователи нашли целую систему таких водоемов. Находка обнаружена в районе Ultimi Scopuli на южном полюсе планеты. Самое крупное из озер отделено от поверхности слоем льда в полтора километра. Площадь водоема составляет сотни квадратных километров. Ученые для исследования марсианских озер применили алгоритмы, обычно используемые при изучении ледников на Земле. Новые данные позволят продолжить поиск возможных следов наличия жизни на Марсе. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика