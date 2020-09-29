Нашествие медуз на берегу Азовского моря: видео
Морские обитатели плотным слоем лежат на песке, а волной их относит все дальше и дальше на берег.
© Видео: donnews.ru, Instagram © Фото: donnews.ru, Instagram
Во вторник, 29 сентября, на берег Азовского моря выбросило десятки медуз. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как огромное количество медуз буквально заполонило берег - морские обитатели плотным слоем лежат на песке, а волной их относит все дальше и дальше на берег.
Зайти в море в сложившейся ситуации практически невозможно.
В августе текущего года подобное уже происходило в нескольких курортных городах, где медузы плотно расположились в несколько слоев в прибрежных водах.