Нашествие медуз на берегу Азовского моря: видео

Во вторник, 29 сентября, на берег Азовского моря выбросило десятки медуз. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как огромное количество медуз буквально заполонило берег - морские обитатели плотным слоем лежат на песке, а волной их относит все дальше и дальше на берег.

Зайти в море в сложившейся ситуации практически невозможно.

В августе текущего года подобное уже происходило в нескольких курортных городах, где медузы плотно расположились в несколько слоев в прибрежных водах.