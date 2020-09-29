Ученица лицея в Польше ранила ножом троих детей

В городе Зелена Гура на западе Польши одна из учениц лицея ранила ножом троих учащихся того же учебного заведения.

Уточняется, что двое пострадавших получили резаные раны спины, еще одна была ранена в бровь.

«17-летняя ученица второго класса напала на троих учениц с помощью ножа, который, вероятно, принесла из дома», - сообщила подинспектор полиции Малгожата Барская.

Отмечается, что сотрудники полиции были проинформированы об инциденте 29 сентября около 10 утра по московскому времени.

Нападавшую девушку задержали учителя, после чего она была передана правоохранителям.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются, пишет РИА Новости.